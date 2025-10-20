Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 20.10.2025

Goslar (ots)

Verkehrsunfall

Am Samstag, 18.10.2025, gegen 19:45 Uhr, kam es auf einem Parkplatz am Zainer Berg in Rhüden zu einem Verkehrsunfall. Ein 58-jähriger LKW-Fahrer wollte mit seinem Sattelauflieger rückwärts in eine Parklücke einparken. Hierbei stieß er mit seinem Sattelauflieger gegen einen anderen ordnungsgemäß geparkten Sattelzug. Während der Unfallaufnahme wurde durch die eingesetzte Funkwagenbesatzung eine Alkoholbeeinflussung des Unfallverursachers festgestellt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und eine Blutentnahme durchgeführt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt.

