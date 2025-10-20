PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 20.10.2025

Goslar (ots)

Verkehrsunfall

Am Samstag, 18.10.2025, gegen 19:45 Uhr, kam es auf einem Parkplatz am Zainer Berg in Rhüden zu einem Verkehrsunfall. Ein 58-jähriger LKW-Fahrer wollte mit seinem Sattelauflieger rückwärts in eine Parklücke einparken. Hierbei stieß er mit seinem Sattelauflieger gegen einen anderen ordnungsgemäß geparkten Sattelzug. Während der Unfallaufnahme wurde durch die eingesetzte Funkwagenbesatzung eine Alkoholbeeinflussung des Unfallverursachers festgestellt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und eine Blutentnahme durchgeführt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

i.A. Weidenfeller, POK

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Seesen
Telefon: 05381-944-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Alle Meldungen Alle
  • 19.10.2025 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 19.10.2025

    Goslar (ots) - Unglücklicher Dieb in der Goslarer Innenstadt Am 18.10.2025, gegen 15:30 Uhr, wurde eine Streifenwagenbesatzung der Goslarer Polizei zu einem Bekleidungsgeschäft in die Innenstadt gerufen. Dort soll es kurz zuvor zu einem Diebstahl gekommen sein. Der mutmaßliche Täter konnte durch die Beamten im Nahbereich angetroffen werden. Während der ...

    mehr
  • 18.10.2025 – 13:37

    POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar vom 18.10.2025

    Goslar (ots) - Unfall mit unbekanntem Geschädigten Ein etwas ungewöhnlicher Unfallhergang trug sich am 17.10.2025, zwischen 19:30 Uhr und 19:40 Uhr, im Bereich des Parkplatzes eines Fitnesscenters in der Goslarer "Wachtelpforte" zu. Ein 21-jähriger Goslarer stieß beim Einparken mit seinem PKW gegen den ordnungsgemäß geparkten PKW des unbekannten Geschädigten. ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 16.10.2025

    Goslar (ots) - Die Polizei sucht Zeugen für einen Diebstahl, der sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Ortsteil Baßgeige ereignete. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich Zugang zu dem umzäunten Gelände eines Autohauses in der Bornhardtstraße, bockten dort einen grauen Mercedes GLC 300 auf und entwendeten von diesem anschließend alle vier ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren