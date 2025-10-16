PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 16.10.2025

Goslar (ots)

Die Polizei sucht Zeugen für einen Diebstahl, der sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Ortsteil Baßgeige ereignete.

Der oder die unbekannten Täter verschafften sich Zugang zu dem umzäunten Gelände eines Autohauses in der Bornhardtstraße, bockten dort einen grauen Mercedes GLC 300 auf und entwendeten von diesem anschließend alle vier Leichtmetallräder.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und fragt nach Beobachtungen, insbesondere zu Personen oder Fahrzeugbewegungen in Tatortnähe, die mit diesem Ereignis in Verbindung stehen könnten. Hinweise werden unter der Rufnummer (05321) 3390 entgegengenommen.

+++

Bei Verkehrskontrollen in der Goslarer Innenstadt stellte die Polizei am Mittwoch Fahrzeugführer fest, die unter Einfluss berauschender Mittel standen.

Gegen 10.45 Uhr wurde ein 38-jähriger Mann aus Goslar auf der Klubgartenstraße kontrolliert und festgestellt, dass dieser seinen E-Scooter unter Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Einem positiven Test folgte die Entnahme einer Blutprobe sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Der Goslarer muss sich jetzt strafrechtlich verantworten.

Ein 41-jähriger Bad Harzburger wurde gegen 15.30 Uhr mit seinem Fiat Ducato auf der Straße Im Schleeke überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass er ebenfalls unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Der 41-jährige räumte den Konsum von Cannabis ein. Auch bei ihm folgten Blutentnahme, Untersagung der Weiterfahrt und die Einleitung von Strafverfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

