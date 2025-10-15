Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Sachbeschädigung an Pkw

Zeugenaufruf

Goslar (ots)

Die Polizei sucht Zeugen für eine Sachbeschädigung an einem Pkw, die sich am Montag im Stadtteil Jürgenohl in der Feldstraße Ecke Krugwiese ereignet hatte.

Eine bislang unbekannte Person zerkratzte am Montagnachmittag die Beifahrertür eines grauen Skoda Fabia, der auf dem Parkplatz einer örtlichen Bäckerei gestanden hatte. Dabei wurde Sachschaden in dreistelliger Höhe verursacht.

Die Polizei fragt nun nach Beobachtungen, die mit diesem Ereignis in Zusammenhang stehen könnten. Hinweise werden unter der Amtsnummer (05321) 3390 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell