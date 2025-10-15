PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Seesen vom 15.10.2025

Goslar (ots)

In dem Zeitraum 11.10.2025, 20:00 Uhr - 12.10.2025, 8:30 Uhr, kam es im Ortsteil Münchehof, in der Straße Am Kohlhof, zu mehreren Beschädigungen an PKW. Bislang unbekannte Täter entwendeten die Markenembleme von insgesamt drei Fahrzeugen der Marke BMW.

Ob es sich um einen oder mehrere Täter handelt ist nicht bekannt. Hinweise werden durch das Polizeikommissariat Seesen, unter der Telefonnummer 05381/9440, entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Seesen
Telefon: 05381-944-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Alle Meldungen Alle
  • 14.10.2025 – 13:21

    POL-GS: Suche nach vermisster 65-jähriger Frau ist erledigt

    Goslar (ots) - Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56518/6137089 Die Suche nach der seit dem 13. Oktober vermisst gemeldeten Petra B. ist erledigt, Frau B. wurde wohlbehalten angetroffen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Goslar Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Telefon: 05321/339104 E-Mail: ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 14.10.2025

    Goslar (ots) - Am Montag kontrollierte die Polizei in der Goslarer Innenstadt zwei Verkehrsteilnehmer, die unter Einfluss von Cannabis standen. Gegen 12 Uhr wurde ein 39-jähriger Goslarer mit seinem E-Scooter auf der Hildesheimer Straße angehalten. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass dieser offensichtlich unter Einfluss berauschender Mittel stand. ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 08:48

    POL-GS: 65-jährige Frau vermisst

    Goslar (ots) - Seit dem 13. Oktober 2025 wird die 65-jährige Petra B. aus Liebenburg vermisst. Letztmalig wurde sie gegen 18.45 Uhr in einem dortigen Pflegeheim gesehen. Alle bisherigen Suchmaßnahmen verliefen erfolglos, so dass die Vermisste aktuell unbekannten Aufenthaltes ist. Da Frau B. auf Medikamente angewiesen ist, kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet. Die Vermisste ist etwa 160 cm groß, schlank und hat braunes ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren