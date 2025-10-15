Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Seesen vom 15.10.2025

Goslar (ots)

In dem Zeitraum 11.10.2025, 20:00 Uhr - 12.10.2025, 8:30 Uhr, kam es im Ortsteil Münchehof, in der Straße Am Kohlhof, zu mehreren Beschädigungen an PKW. Bislang unbekannte Täter entwendeten die Markenembleme von insgesamt drei Fahrzeugen der Marke BMW.

Ob es sich um einen oder mehrere Täter handelt ist nicht bekannt. Hinweise werden durch das Polizeikommissariat Seesen, unter der Telefonnummer 05381/9440, entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell