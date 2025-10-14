PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 14.10.2025

Goslar (ots)

Am Montag kontrollierte die Polizei in der Goslarer Innenstadt zwei Verkehrsteilnehmer, die unter Einfluss von Cannabis standen.

Gegen 12 Uhr wurde ein 39-jähriger Goslarer mit seinem E-Scooter auf der Hildesheimer Straße angehalten. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass dieser offensichtlich unter Einfluss berauschender Mittel stand. Einem positiven Test folgte die Entnahme einer Blutprobe sowie die Untersagung der Weiterfahrt.

Ein 36-jähriger Mann aus dem LK Wolfenbüttel fiel gegen 14 Uhr in der Mauerstraße auf, weil dieser während der Fahrt mit seinem E-Scooter offensichtlich einen Joint rauchte. Der Mann räumte den Konsum ein, auch ihm wurde nach positivem Test eine Blutprobe entnommen.

Die beiden Verkehrsteilnehmer müssen sich nun strafrechtlich verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar

