Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 12.10.2025

Goslar (ots)

Fahrten unter Einfluss von Betäubungsmitteln: Am Freitagnachmittag gegen 16.45 Uhr wurde eine 31-Jährige Autofahrerin in Goslar-Jürgenohl einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle wurden seitens der Polizeibeamten Auffälligkeiten festgestellt, die auf eine Fahruntüchtigkeit der 31-Jährigen hindeuteten. Aufgrund des Verdachtes der Beeinflussung durch Betäubungsmittel wurde der Verkehrsteilnehmerin eine Blutprobe entnommen.

Am Samstagnachmittag gegen 15:00 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Goslar einen 21-jährigen PKW-Führer in der Goslarer Innenstadt. Dabei ergaben sich bei dem Fahrzeugführer Hinweise auf den Konsum von Cannabis. Der Fahrer wurde daraufhin zur Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Beiden Verkehrsteilnehmern wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde gegen beide ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel eingeleitet. Neben einem Bußgeld und Punkten in Flensburg droht ein Fahrverbot. Darüber hinaus muss sich die 31-Jährige in einem gesonderten Ermittlungsverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten.

Brand im Saunabereich

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Freitagabend gegen 19.15 Uhr der Saunabereich eines Vereinsheimes im Goetheweg im Bereich Torfhaus in Vollbrand. Die zu diesem Zeitpunkt aufhältigen Personen im Gebäude konnten sich eigenständig nach draußen retten, eine Person wurde nach eigenem Löschversuch mit dem Verdacht auf Rauchgasintoxikation in das Krankenhaus transportiert. Am Gebäude entstand ein erheblicher Sachschaden. Der Brandort wurde zwecks weiterer Ermittlungen beschlagnahmt.

   i. A. PHK`in Carl

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Einsatz- und Streifendienst

Telefon: 05321-339-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

