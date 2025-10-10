Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 10.10.2025

Goslar (ots)

Bei einem nicht alltäglichen Einsatz bekam es eine Streifenbesatzung der Polizei Langelsheim am Donnerstagmorgen mit einem ausgewachsenen Rind zu tun.

Gegen 8.30 Uhr wurde ein Tier auf der Bahnstrecke entlang der B 82 in Höhe Abfahrt Lutter gesichtet. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte einen großen Rinderbullen fest, der offensichtlich von seiner Weide ausgebüxt war und sich auf dem Gleisbett befand. Gegen 10 Uhr hatte der verständigte Eigentümer den massigen Stier wieder sicher auf die Weide getrieben, bis dahin blieb die Trasse für den Zugverkehr gesperrt.

