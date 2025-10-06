Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 06.10.2025

Goslar (ots)

Seesen

Am 04.10.25 wird gegen 16:00 Uhr durch den Betreiber einer Veranstaltung `Sehusa Wiesn` ein Diebstahl im Hodagswinkel in Seesen gemeldet. Durch einen oder mehrere unbekannte Täter wurden mindestens zwei beleuchtete Warnlampen eines Absperrschrankengitters auf der Straße Hodagswinkel entwendet. Diese waren fest mit dem Gitter verschraubt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 200,- Euro. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 03.10.25 ca. 21:00 Uhr bis 04.10.25 15:00 Uhr. Hinweise/Beobachtungen bitte an die Polizei Seesen, Tel. 05381/9440

Seesen

Am 05.10.2025 gegen 20:30 Uhr erscheint auf dem PK Seesen ein 28jähriger Seesener. Im Gespräch wird festgestellt, dass der Seesener trotz Fahrverbot und Führerscheinsperrvermerk mit dem eigenen PKW zur Dienststelle fuhr. In der weiteren Recherche wird ermittelt, dass das Fahrverbot schon über einen längeren Zeitraum besteht und der Seesener seinen Führerschein bis dato nicht bei der zuständigen Behörde abgegeben hat. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig wurde der Führerschein sichergestellt und ein weiteres Strafverfahren eingeleitet. Der Beschuldigte wurde belehrt und die Weiterfahrt untersagt.

