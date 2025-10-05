Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 05.10.2025

Goslar (ots)

Trunkenheitsfahrt

In der Nacht vom 04. auf den 05.10.2025 kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Goslar einen PKW in der Goslarer Innenstadt. Beim Fahrzeugführer konnte mit 1,39 Promille eine nicht unerhebliche Alkoholisierung festgestellt werden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet, der Führerschein verblieb in polizeilicher Verwahrung.

Sachbeschädigung

Bereits in der Nacht vom 03. auf den 04.10.2025 beschädigte ein bislang unbekannter Täter den Reifen eines in der Straße "Trollmönch" in Goslar abgestellten PKW. Am PKW entstand Sachschaden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Goslar in Verbindung zu setzen (05321-339-0).

