PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 05.10.2025

Goslar (ots)

Trunkenheitsfahrt

In der Nacht vom 04. auf den 05.10.2025 kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Goslar einen PKW in der Goslarer Innenstadt. Beim Fahrzeugführer konnte mit 1,39 Promille eine nicht unerhebliche Alkoholisierung festgestellt werden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet, der Führerschein verblieb in polizeilicher Verwahrung.

Sachbeschädigung

Bereits in der Nacht vom 03. auf den 04.10.2025 beschädigte ein bislang unbekannter Täter den Reifen eines in der Straße "Trollmönch" in Goslar abgestellten PKW. Am PKW entstand Sachschaden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Goslar in Verbindung zu setzen (05321-339-0).

Rückfragen bitte an:

i.A. Arkenstedt, PK
Polizeiinspektion Goslar
Einsatz- und Streifendienst

Telefon: 05321-339-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Alle Meldungen Alle
  • 02.10.2025 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 02.10.2025

    Goslar (ots) - Verkehrsunfall mit Sachschaden Am 01.10.2025, gegen 21:45 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B82 Seesen-Rhüden. Ein 40-jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw die B82 aus Richtung Goslar kommend in Richtung Rhüden. Dabei kam der Fahrzeugführer in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Es entstand Sachschaden am Pkw sowie an der Schutzplanke. Der ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 02.10.2025

    Goslar (ots) - Am Montagmittag ereignete sich im Stadtteil Jürgenohl eine Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei Zeugen sucht. Zwischen 11.45 und 13 Uhr wurde ein in der Robert-Koch-Straße geparkter gelber VW Up durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Das flüchtige Fahrzeug hatte den VW vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchiert und in an der linken ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren