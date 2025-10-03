Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung für das PK Oberharz, Verkehrsunfall zwischen Motorrad und PKW, mit schwer verletztem Motorradfahrer

Goslar (ots)

Landkreis Goslar, Gemarkung Altenau K38

Am 03.10.2025, gegen 13:50 Uhr, befährt ein 35-jähriger mit seinem Motorrad die K38 von Clausthal-Zellerfeld in Fahrtrichtung Altenau. In einer Rechtskurve gerät der Motorradfahrer in den Gegenverkehr. Dort prallt er frontal mit einem entgegenkommenden PKW, Kia, zusammen. Nach dem Aufprall kommt der Motorradfahrer auf der Fahrbahn zum Liegen. Hierbei erleidet er schwere Verletzungen. Nach der ersten medizinischen Versorgung durch einen Notarzt sowie eine RTW-Besatzung, wird der Braunschweiger für weitere Untersuchungen in eine Klinik geflogen. Die 78-jährige Fahrzeugführerin des PKW erleidet einen Schock. Die aus dem Landkreis Goslar stammende Frau wird für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus verbracht. Am Motorrad entsteht wirtschaftlicher Totalschaden, der Schaden am PKW wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Für die Zeit der Erstversorgung der verletzten Personen, des Abschleppens der beteiligten Fahrzeuge und der Reinigung der Fahrbahn (Betriebsstoffe sind ausgelaufen) ist die K38 für ca. 2,5 Stunden voll gesperrt gewesen. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen ist es an den Zufahrtsstraßen der K 38 nicht gekommen.

