Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Schneller Ermittlungserfolg nach Raub in Bad Harzburg

Goslar (ots)

Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56518/6129215

Zeugenhinweise und gezielte Ermittlungen der Polizei führten jetzt zur Ermittlung eines Tatverdächtigen für ein Raubdelikt zum Nachteil eines 8-jährigen Jungen am 1. Oktober in Bad Harzburg.

Zwei bislang unbekannte junge Männer hatten einen 8-Jährigen in der vergangenen Woche von seinem E-Mountainbike gestoßen und waren damit geflüchtet. Am Mittwoch nun meldeten Zeugen der Polizei, dass das gestohlene Mountainbike vor einem Haus im Ortsteil Harlingerode stehen würde. Die Überprüfung ergab, dass es sich um das geraubte Fahrrad handelte, das die Harzburger Ermittler sicherstellten.

Im Verlauf der weiteren Ermittlungen ergab sich ein konkreter Tatverdacht, der zu einem 18-jährigen Mann aus Goslar führte und der sich jetzt wegen des Verdachts des Raubes strafrechtlich verantworten muss. Die Ermittlungen zu dem zweiten Tatbeteiligten dauern an, nach ihm wird weiterhin gefahndet.

