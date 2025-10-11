POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Bad Harzburg vom 11.10.2025

Polizeiinspektion Goslar

Pressemeldung Polizeikommissariat Bad Harzburg vom 11.10.2025

Bad Harzburg

Fahren ohne Fahrerlaubnis / Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Im Rahmen eines anderen polizeilichen Einsatzes wird ein 37jähriger am Freitag, den 10.10.2025, gegen 12.20 Uhr, als Fahrzeugführer eines PKW festgestellt. Weitere Überprüfungen ergeben, dass der Mann nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist und das Fahrzeug mit einem falschen Kennzeichen geführt wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Das Kennzeichenpaar wurde beschlagnahmt. Gegen den Mann aus Bad Harzburg wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Am Freitag, den 10.10.2025, von 15.55 Uhr bis 16.30 Uhr kam es in der Bodestraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Dort wurde ein grauer PKW der Marke Citroen beschädigt. Dieser PKW wurde offensichtlich durch ein anderes Fahrzeug touchiert. Die verantwortliche Person entfernte sich jedoch vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Der entstandene Schaden wurde auf 2000,- EUR geschätzt.

Bearbeit von Conrad, PHK

Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322/55480.

