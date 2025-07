Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Ein Autoinsasse bei Verkehrsunfall in Hannover-Anderten schwer und zwei leicht verletzt - Wer kann Hinweise zum Unfallgeschehen geben?

Hannover (ots)

Bei einem Verkehrsunfall sind am Mittwoch, 16.07.2025, in Hannover-Anderten ein Autoinsasse schwer und zwei Insassen leicht verletzt worden. Ein 36-jähriger Mann kollidierte mit seinem Fahrzeug auf der Autobahn (A) 7 mit dem vorausfahrenden Auto eines 50-Jährigen. Hierdurch geriet dieses wiederum ins Schleudern und stieß mit dem Wohnmobil eines 66-jährigen Mannes zusammen. Die Polizei sucht nun Zeugen des Verkehrsunfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr der 36-jährige Hamburger gegen 14:15 Uhr mit seiner Mercedes V-Klasse die A7 in Richtung Hamburg. Im Bereich Hannover-Anderten kollidierte er aus bislang ungeklärter Ursache mit dem vorausfahrenden VW Touran des 50-jährigen Hannoveraners. Infolgedessen kam der VW ins Schleudern und prallte seitlich gegen das in dieselbe Richtung fahrende Wohnmobil des 66-Jährigen aus Freiberg am Neckar. Durch den Unfall wurden der Mercedes- und der VW-Fahrer leicht sowie der 72-jähriger Beifahrer des VW aus der Wedemark schwer verletzt. Der Wohnmobilfahrer blieb unverletzt. Hinzugerufene Rettungskräfte brachten die verletzten Personen in Krankenhäuser. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 130.000 Euro beziffert.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Verkehrsunfallaufnahme wurde die A7 bis etwa 16:45 Uhr voll gesperrt.

Der Kriminal- und Verkehrsermittlungsdienst Hannover hat die Ermittlungen zur Ursache des Verkehrsunfalls aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /pk, fas

