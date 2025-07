Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Autofahrer nimmt Radfahrer mutmaßlich beim Abbiegen die Vorfahrt und flüchtet - 28-Jähriger leicht verletzt

Hannover (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Dienstag, 15.07.2025, in Hannover-Brink-Hafen einem 28-jährigen Radfahrer an einer Kreuzung mutmaßlich die Vorfahrt genommen und ist vom Unfallort geflüchtet, ohne sich um den leicht verletzten Radfahrer zu kümmern. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls.

Nach ersten Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes der Polizei Hannover befuhr ein 28-Jähriger mit seinem Fahrrad den Radweg am Industrieweg aus Richtung Wiesenauer Straße kommend in Richtung Vahrenwalder Straße. Parallel dazu war ein bisher unbekannter Mann mit einem dunklen PKW auf dem Industrieweg in dieselbe Richtung unterwegs. Als der Fahrer des Autos an der Ampelkreuzung nach rechts in die Hackethalstraße abbog, kreuzte er die Radfahrerfurth und soll dem dort fahrenden 28-jährigen Radfahrer die Vorfahrt genommen haben. Dieser wich aus und kam zu Fall. Der Autofahrer hielt kurz an und stieg aus seinem Auto aus und erkundigte sich nach dem Zustand des Radfahrers, fuhr aber weiter, ohne sich um den Verletzten und den Unfall zu kümmern.

Der 28-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Er kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt gegen den Autofahrer nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Mithilfe bei der Identifizierung des flüchtigen Fahrers. Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben:

Es handelt sich um einen ca. 1,80 Meter großen Mann, der ungefähr 30-35 Jahre alt ist und ein schwarzes T-Shirt und eine graue Hose getragen hat. Er hat kurze, dunkle Haare. Zu der Marke oder dem Modell des unfallbeteiligten Fahrzeuges liegen der Polizei keine Hinweise vor.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall, insbesondere auch zu dem flüchtigen Autofahrer, geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /fas, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell