Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: 65-jährige Frau vermisst

Goslar (ots)

Seit dem 13. Oktober 2025 wird die 65-jährige Petra B. aus Liebenburg vermisst. Letztmalig wurde sie gegen 18.45 Uhr in einem dortigen Pflegeheim gesehen.

Alle bisherigen Suchmaßnahmen verliefen erfolglos, so dass die Vermisste aktuell unbekannten Aufenthaltes ist.

Da Frau B. auf Medikamente angewiesen ist, kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet.

Die Vermisste ist etwa 160 cm groß, schlank und hat braunes mittellanges Haar. Bekleidet ist sie mutmaßlich mit einem langen schwarzen Mantel.

Die Polizei bittet um Mithilfe. Wer hat Petra B. gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Polizei Goslar unter (05321) 3390 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

