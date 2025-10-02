Mittelhessen: LANDKREIS GIESSEn: Sattelzug kippt auf der A5 um - Fahrer zu lange unterwegs

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Pohlheim: Sattelzug kippt um - Fahrer zu lange unterwegs

Ein Leichtverletzter, eine Vollsperrung und Sachschäden in Höhe von 55.000 Euro waren die Folgen eines Verkehrsunfalles von heute Morgen (02. Oktober). Ein 44-jähriger LKW-Fahrer war gegen 04.45 Uhr auf der Autobahn 5 in Richtung Frankfurt unterwegs, als er zwischen der Ausfahrt Fernwald und dem Gambacher Kreuz nach rechts von der Fahrbahn abkam. Nachdem er auf dem Grünstreifen mit einem Verkehrsschild und zwei Leitpfosten kollidierte, kam der Sattelzug wieder zurück auf die Fahrbahn und kippte dann auf die rechte Seite. Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik.

Die ersten Ermittlungen an der Unfallstelle und nach Auswertung des Kontrollgerätes ergaben, dass der Fahrer vermutlich seit 13 Stunden unterwegs war. Zudem bestand für die Zugmaschine seit über zwei Monaten kein Versicherungsschutz mehr.

Die Unfallstelle musste für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahme teilweise vollgesperrt werden. Eine Rundfundwarnmeldung informiert über die noch laufenden Sperrmaßnahmen.

