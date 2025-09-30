Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Diebstahl eines Pedelecs

Bad Bentheim (ots)

Am Sonntag, 28.09.2025, zwischen 17:10 und 18:30 Uhr wurde vor der Schürkamphalle ein verschlossenes Pedelec gestohlen.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Modell der Marke Excelsior in türkis/rotbraun. Der Schaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

Wer den Diebstahl beobachtet hat oder Hinweise zum Verbleib des Pedelecs geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter 05922-776600 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell