Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfall in der Innenstadt

Nordhorn (ots)

Am 29.09.2025, gegen 15:00 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Postdamm/Händelstraße zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 40-jähriger Pkw-Fahrer befuhr den Postdamm aus Richtung Euregiostraße kommend in Richtung Innenstadt, als ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw (schwarzer Kia Sportage) links in den Postdamm einbog, ohne auf den vorfahrtsberechtigten 3er BMW des 40-Jährigen zu achten.

Um eine Kollision zu vermeiden, wich der Fahrer des BMW nach rechts aus, wodurch das rechte Vorderrad mit der Bordsteinkante kollidierte und der Reifen beschädigt wurde.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem schwarzen Kia Sportage oder dem Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nordhorn unter 05921/3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell