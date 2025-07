Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrerin nach Sturz verletzt

Kirchohmfeld (ots)

Mit ihrem Fahrrad befuhr eine Frau die Kreisstraße 201 von der Ortslage Bodenstein kommend in Richtung der Ortslage Kirchohmfeld. Aufgrund der abschüssigen Straße verlor die Radfahrerin die Kontrolle und stürzte in der weiteren Folge auf den Asphaltboden. Bei dem Verkehrsunfall entstand am Fahrrad ein geringer Sachschaden. Die Fahrradfahrerin wurde verletzt und in das nächstgelegene Krankenhaus transportiert.

