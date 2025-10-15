PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 15.10.2025

Goslar (ots)

Diverse Geschwindigkeitsüberschreitungen sowie weitere Verstöße stellte die Polizei bei ihren Verkehrssicherheitskontrollen am Dienstag fest.

Gegen 7 Uhr war ein 38-jähriger Goslarer mit seinem E-Scooter auf dem Zwingerwall unterwegs. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Zudem führte der Mann Betäubungsmittel mit sich, die beschlagnahmt wurden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und Strafverfahren nach dem Straßenverkehrs- und Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Zwischen 12 und 14 Uhr wurden bei einer Verkehrskontrolle auf der Grauhöfer Landwehr insgesamt zehn Geschwindigkeitsverstöße gemessen, aufgrund derer fünf Verwarngelder erhoben und fünf Bußgeldverfahren eingeleitet wurden. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 70 Km/h bei erlaubten 50.

Weitere Feststellungen waren Verstöße gegen die Gewerbeordnung, die Gurtpflicht, Lenk- und Ruhezeiten sowie aufgrund fehlender oder mangelhafter Ladungssicherung. Zwei Feststellungen führten zum Erlöschen der Betriebserlaubnis.

