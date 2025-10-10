Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verfolgungsfahrt mit alkoholisiertem BMW-Fahrer am 3. Oktober

Polizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

10.10.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 03.10.2025 - Wentorf / Börnsen

Am 03.10.2025 gegen 19:15 Uhr wollten Polizeibeamte in Wentorf bei Hamburg den Fahrer eines BMW kontrollieren, da Hinweise auf eine mögliche Trunkenheitsfahrt vorlagen. Der 40-jährige BMW-Fahrer soll versucht haben sich der Polizeikontrolle zu entziehen und es kam zu einer Verfolgungsfahrt von Wentorf bis nach Börnsen.

Wir berichteten dazu bereits am 08.10.2025:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43735/6133306

Die Ermittlungen zu dem Vorfall laufen. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche Angaben zum Fahrverhalten des Tatverdächtigen, insbesondere während der Verfolgungsfahrt, machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Wentorf telefonisch unter 040/558201950 sowie per Mail über wentorf.pst@polizei.landsh.de entgegen.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck Sophie-Marie Jakobi, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Hinweis: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell