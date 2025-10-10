PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verfolgungsfahrt mit alkoholisiertem BMW-Fahrer am 3. Oktober
Polizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

10.10.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 03.10.2025 - Wentorf / Börnsen

Am 03.10.2025 gegen 19:15 Uhr wollten Polizeibeamte in Wentorf bei Hamburg den Fahrer eines BMW kontrollieren, da Hinweise auf eine mögliche Trunkenheitsfahrt vorlagen. Der 40-jährige BMW-Fahrer soll versucht haben sich der Polizeikontrolle zu entziehen und es kam zu einer Verfolgungsfahrt von Wentorf bis nach Börnsen.

Wir berichteten dazu bereits am 08.10.2025:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43735/6133306

Die Ermittlungen zu dem Vorfall laufen. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche Angaben zum Fahrverhalten des Tatverdächtigen, insbesondere während der Verfolgungsfahrt, machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Wentorf telefonisch unter 040/558201950 sowie per Mail über wentorf.pst@polizei.landsh.de entgegen.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck Sophie-Marie Jakobi, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Hinweis: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sophie-Marie Jakobi
Telefon: 04541/809-2012
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 10.10.2025 – 09:59

    POL-RZ: Einbruch in Famila-Filiale

    Ratzeburg (ots) - 10.10.2025 | Kreis Stormarn | 10.10.2025 - Bargteheide In der Nacht zu heute (10.10.2025) kam es gegen 03.55 Uhr zu einem Einbruch in eine Famila-Filiale in der Straße "Am Redder" in Bargteheide. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt über ein Fenster zu dem Lebensmittelmarkt mit angeschlossenem Tabak/Lotto-Laden. Im Inneren entwendete sie eine noch unbekannte Menge an Tabakwaren. Anschließend flüchteten sie ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 15:37

    POL-RZ: Folgemeldung: zum Brand der Lkw-Ladung - Spursperrung bleibt bestehen

    Ratzeburg (ots) - 09. Oktober 2025 | Kreis Stormarn | 09.10.2025 - A1 / Wesenberg Die Reparaturarbeiten im Bereich der Brandstelle können noch nicht starten. Aufgrund dessen bleibt der rechte von drei Fahrstreifen zunächst bis Mitte kommender Woche weiterhin gesperrt. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Ratzeburg - Stabsstelle / Presse - Sandra Kilian Telefon: ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 14:44

    POL-RZ: Mann wirft Steine nach Passanten / Polizei sucht Zeugen

    Ratzeburg (ots) - Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg 09.10.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 07.10.2025 - Lauenburg Dienstagnachmittag soll ein Mann in Lauenburg mehrere Personen mit Steinen beworfen haben. Zuvor soll es zu einer Schlägerei zwischen mehreren Männern vor einem Geschäft gekommen sein. Die Polizei sucht Zeugen. Am 07.10.2025 gegen 15:00 Uhr soll ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren