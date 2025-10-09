POL-RZ: Folgemeldung: zum Brand der Lkw-Ladung - Spursperrung bleibt bestehen
Ratzeburg (ots)
09. Oktober 2025 | Kreis Stormarn | 09.10.2025 - A1 / Wesenberg
Die Reparaturarbeiten im Bereich der Brandstelle können noch nicht starten. Aufgrund dessen bleibt der rechte von drei Fahrstreifen zunächst bis Mitte kommender Woche weiterhin gesperrt.
