Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Lkw-Ladung entzündet sich und sorgt für Vollsperrung der A 1 im Berufsverkehr

Ratzeburg (ots)

09.Oktober 2025 | Kreis Stormarn | 09.10.2025 - A 1 / Wesenberg

Heute Morgen, ab 06.40 Uhr, musste die A 1 zwischen dem Autobahnkreuz Lübeck und der Anschlussstelle Reinfeld vollgesperrt werden. Dort fing aus noch ungeklärter Ursache die Ladung (Dämmwolle) eines Lkw Feuer.

Nach Beendigung der Löscharbeiten ist seit 07.30 Uhr ist der linke von drei Fahrstreifen wieder für den Verkehr freigegeben.

Die Aufräumarbeiten dauern noch an.

Verletzt wurde zum Glück niemand.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

