Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Mann wirft Steine nach Passanten

Polizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

09.10.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 07.10.2025 - Lauenburg

Dienstagnachmittag soll ein Mann in Lauenburg mehrere Personen mit Steinen beworfen haben. Zuvor soll es zu einer Schlägerei zwischen mehreren Männern vor einem Geschäft gekommen sein. Die Polizei sucht Zeugen.

Am 07.10.2025 gegen 15:00 Uhr soll es in der Berliner Straße in Lauenburg vor einem Ladengeschäft zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gekommen sein. Einer der Männer, ein 31-jähriger Mauretanier aus Mecklenburg-Vorpommern habe anschließend mit Steinen nach unbeteiligten Personen geworfen. Um nicht getroffen zu werden, sollen diese ausgewichen sein. Die alarmierten Einsatzkräfte nahmen den scheinbar alkoholisierten und unter Drogeneinfluss stehenden Mann vorläufig fest. Dem Tatverdächtigen wurde gemäß richterlicher Anordnung eine Blutprobe entnommen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen.

Gemäß Zeugenaussagen ergriffen die anderen beteiligten Männer noch vor dem Eintreffen der Polizeibeamten die Flucht. Auch die Passanten, welche den Steinen ausgewichen sein sollen, konnten die Beamten nicht mehr antreffen.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Die Beamten suchen nun Zeugen für den Vorfall. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lauenburg telefonisch unter 04153/30710 sowie per Mail über lauenburg.pst@polizei.landsh.de entgegen.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck Sophie-Marie Jakobi, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

