PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Mann wirft Steine nach Passanten
Polizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

09.10.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 07.10.2025 - Lauenburg

Dienstagnachmittag soll ein Mann in Lauenburg mehrere Personen mit Steinen beworfen haben. Zuvor soll es zu einer Schlägerei zwischen mehreren Männern vor einem Geschäft gekommen sein. Die Polizei sucht Zeugen.

Am 07.10.2025 gegen 15:00 Uhr soll es in der Berliner Straße in Lauenburg vor einem Ladengeschäft zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gekommen sein. Einer der Männer, ein 31-jähriger Mauretanier aus Mecklenburg-Vorpommern habe anschließend mit Steinen nach unbeteiligten Personen geworfen. Um nicht getroffen zu werden, sollen diese ausgewichen sein. Die alarmierten Einsatzkräfte nahmen den scheinbar alkoholisierten und unter Drogeneinfluss stehenden Mann vorläufig fest. Dem Tatverdächtigen wurde gemäß richterlicher Anordnung eine Blutprobe entnommen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen.

Gemäß Zeugenaussagen ergriffen die anderen beteiligten Männer noch vor dem Eintreffen der Polizeibeamten die Flucht. Auch die Passanten, welche den Steinen ausgewichen sein sollen, konnten die Beamten nicht mehr antreffen.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Die Beamten suchen nun Zeugen für den Vorfall. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lauenburg telefonisch unter 04153/30710 sowie per Mail über lauenburg.pst@polizei.landsh.de entgegen.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck Sophie-Marie Jakobi, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Hinweis: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sophie-Marie Jakobi
Telefon: 04541/809-2012
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.10.2025 – 11:36

    POL-RZ: Folgemeldung: zum Brand der Lkw-Ladung

    Ratzeburg (ots) - 09. Oktober 2025 | Kreis Stormarn | 09.10.2025 - A1 / Wesenberg Die Aufräumarbeiten auf der A 1 in Fahrtrichtung Hamburg, nach dem Brand einer Lkw-Ladung , sind beendet. Dennoch bleibt der rechte und mittlere Fahrstreifen weiterhin voll gesperrt. Die über der Brandstelle befindlichen Oberleitungen des E-Highways könnten Schaden genommen haben und werden nun erst von einem Gutachter inspiziert. ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 11:31

    POL-RZ: Polizei nimmt Einbrecherduo auf frischer Tat fest

    Ratzeburg (ots) - 08.10.2025 | Kreis Stormarn | 07.10.2025 - Bad Oldesloe Der Hinweis eines aufmerksamen Zeugen führte gestern Abend (07.10.2025) zur vorläufigen Festnahme von zwei mutmaßlichen Einbrechern. Diese waren nach bisherigen Erkenntnissen gegen 22.00 Uhr in das leerstehende Amtsgebäude der Kreisverwaltung in der Mewesstraße in Bad Oldesloe eingedrungen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren