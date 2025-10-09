PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Folgemeldung: zum Brand der Lkw-Ladung

Ratzeburg (ots)

09. Oktober 2025 | Kreis Stormarn | 09.10.2025 - A1 / Wesenberg

Die Aufräumarbeiten auf der A 1 in Fahrtrichtung Hamburg, nach dem Brand einer Lkw-Ladung , sind beendet.

Dennoch bleibt der rechte und mittlere Fahrstreifen weiterhin voll gesperrt. Die über der Brandstelle befindlichen Oberleitungen des E-Highways könnten Schaden genommen haben und werden nun erst von einem Gutachter inspiziert.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

