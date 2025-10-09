POL-RZ: Folgemeldung: zum Brand der Lkw-Ladung
Ratzeburg (ots)
09. Oktober 2025 | Kreis Stormarn | 09.10.2025 - A1 / Wesenberg
Die Aufräumarbeiten auf der A 1 in Fahrtrichtung Hamburg, nach dem Brand einer Lkw-Ladung , sind beendet.
Dennoch bleibt der rechte und mittlere Fahrstreifen weiterhin voll gesperrt. Die über der Brandstelle befindlichen Oberleitungen des E-Highways könnten Schaden genommen haben und werden nun erst von einem Gutachter inspiziert.
