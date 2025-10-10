Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in Familia-Filiale

Ratzeburg (ots)

10.10.2025 | Kreis Stormarn | 10.10.2025 - Bargteheide

In der Nacht zu heute (10.10.2025) kam es gegen 03.55 Uhr zu einem Einbruch in eine Familia-Filiale in der Straße "Am Redder" in Bargteheide.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt über ein Fenster zu dem Lebensmittelmarkt mit angeschlossenem Tabak/Lotto-Laden. Im Inneren entwendete sie eine noch unbekannte Menge an Tabakwaren. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, melde sich bei den Ermittlern unter der Telefonnummer 04102/809-0 oder per Email Ahrensburg.KPSt@polizei.landsh.de

