PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in Familia-Filiale

Ratzeburg (ots)

10.10.2025 | Kreis Stormarn | 10.10.2025 - Bargteheide

In der Nacht zu heute (10.10.2025) kam es gegen 03.55 Uhr zu einem Einbruch in eine Familia-Filiale in der Straße "Am Redder" in Bargteheide.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt über ein Fenster zu dem Lebensmittelmarkt mit angeschlossenem Tabak/Lotto-Laden. Im Inneren entwendete sie eine noch unbekannte Menge an Tabakwaren. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, melde sich bei den Ermittlern unter der Telefonnummer 04102/809-0 oder per Email Ahrensburg.KPSt@polizei.landsh.de

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.10.2025 – 15:37

    POL-RZ: Folgemeldung: zum Brand der Lkw-Ladung - Spursperrung bleibt bestehen

    Ratzeburg (ots) - 09. Oktober 2025 | Kreis Stormarn | 09.10.2025 - A1 / Wesenberg Die Reparaturarbeiten im Bereich der Brandstelle können noch nicht starten. Aufgrund dessen bleibt der rechte von drei Fahrstreifen zunächst bis Mitte kommender Woche weiterhin gesperrt. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Ratzeburg - Stabsstelle / Presse - Sandra Kilian Telefon: ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 14:44

    POL-RZ: Mann wirft Steine nach Passanten / Polizei sucht Zeugen

    Ratzeburg (ots) - Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg 09.10.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 07.10.2025 - Lauenburg Dienstagnachmittag soll ein Mann in Lauenburg mehrere Personen mit Steinen beworfen haben. Zuvor soll es zu einer Schlägerei zwischen mehreren Männern vor einem Geschäft gekommen sein. Die Polizei sucht Zeugen. Am 07.10.2025 gegen 15:00 Uhr soll ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 11:36

    POL-RZ: Folgemeldung: zum Brand der Lkw-Ladung

    Ratzeburg (ots) - 09. Oktober 2025 | Kreis Stormarn | 09.10.2025 - A1 / Wesenberg Die Aufräumarbeiten auf der A 1 in Fahrtrichtung Hamburg, nach dem Brand einer Lkw-Ladung , sind beendet. Dennoch bleibt der rechte und mittlere Fahrstreifen weiterhin voll gesperrt. Die über der Brandstelle befindlichen Oberleitungen des E-Highways könnten Schaden genommen haben und werden nun erst von einem Gutachter inspiziert. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren