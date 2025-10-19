PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 19.10.2025

Goslar (ots)

Unglücklicher Dieb in der Goslarer Innenstadt Am 18.10.2025, gegen 15:30 Uhr, wurde eine Streifenwagenbesatzung der Goslarer Polizei zu einem Bekleidungsgeschäft in die Innenstadt gerufen. Dort soll es kurz zuvor zu einem Diebstahl gekommen sein. Der mutmaßliche Täter konnte durch die Beamten im Nahbereich angetroffen werden. Während der Sachverhaltsaufnahme konnte bei dem nunmehr Beschuldigten Diebesgut aus drei weiteren Geschäften aufgefunden und sichergestellt werden. Den Täter erwarten nun insgesamt vier Strafverfahren. Die weiteren tatbetroffenen Geschäfte konnten durch die eingesetzten Beamten ermittelt und das Diebesgut wieder ausgehändigt werden.

Fahren unter Einfluss von Cannabis

Am Samstag, gegen 15:30 Uhr, wurde ein PKW im Bereich Oker einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 46-jährigen Fahrzeugführer aus Goslar konnte im Rahmen der Kontrolle eine Beeinflussung durch THC (Cannabis) festgestellt werden. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
