PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar vom 18.10.2025

Goslar (ots)

Unfall mit unbekanntem Geschädigten

Ein etwas ungewöhnlicher Unfallhergang trug sich am 17.10.2025, zwischen 19:30 Uhr und 19:40 Uhr, im Bereich des Parkplatzes eines Fitnesscenters in der Goslarer "Wachtelpforte" zu. Ein 21-jähriger Goslarer stieß beim Einparken mit seinem PKW gegen den ordnungsgemäß geparkten PKW des unbekannten Geschädigten. Der Verursacher begab sich daraufhin in das Fitnessstudio, um den Unfallgegner ausrufen zu lassen, jedoch ohne Erfolg. Als er zu seinem PKW zurückkehrte hatte sich der Geschädigte, vermutlich ohne den Schaden zu bemerken, bereits entfernt. In der Aufregung vergaß der Verursacher sich ein Kennzeichen zu notieren. Es wird daher darum gebeten, dass sich Zeugen, oder sogar der Geschädigte selbst, mit der Polizeiinspektion Goslar (05321-339-0) in Verbindung setzt.

Sachbeschädigung an PKW

In der Zeit vom 15.10.2025 (ca. 15:30 Uhr) bis zum 18.10.2025 (ca. 10:45 Uhr) wurde im Bereich der Straße Kattenberg in Goslar ein dort ordnungsgemäß geparkter PKW insgesamt zwei Mal beschädigt. Durch die beiden Taten entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500EUR. Zeugen, die möglicherweise sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Goslar in Verbindung zu setzen. (05321-339-0)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Einsatz- und Streifendienst
i.A. Arkenstedt

Telefon: 05321-339-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Alle Meldungen Alle
  • 16.10.2025 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 16.10.2025

    Goslar (ots) - Die Polizei sucht Zeugen für einen Diebstahl, der sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Ortsteil Baßgeige ereignete. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich Zugang zu dem umzäunten Gelände eines Autohauses in der Bornhardtstraße, bockten dort einen grauen Mercedes GLC 300 auf und entwendeten von diesem anschließend alle vier ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 13:00

    POL-GS: Sachbeschädigung an Pkw / Zeugenaufruf

    Goslar (ots) - Die Polizei sucht Zeugen für eine Sachbeschädigung an einem Pkw, die sich am Montag im Stadtteil Jürgenohl in der Feldstraße Ecke Krugwiese ereignet hatte. Eine bislang unbekannte Person zerkratzte am Montagnachmittag die Beifahrertür eines grauen Skoda Fabia, der auf dem Parkplatz einer örtlichen Bäckerei gestanden hatte. Dabei wurde Sachschaden in dreistelliger Höhe verursacht. Die Polizei fragt ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 15.10.2025

    Goslar (ots) - Diverse Geschwindigkeitsüberschreitungen sowie weitere Verstöße stellte die Polizei bei ihren Verkehrssicherheitskontrollen am Dienstag fest. Gegen 7 Uhr war ein 38-jähriger Goslarer mit seinem E-Scooter auf dem Zwingerwall unterwegs. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Zudem führte der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren