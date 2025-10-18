Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar vom 18.10.2025

Unfall mit unbekanntem Geschädigten

Ein etwas ungewöhnlicher Unfallhergang trug sich am 17.10.2025, zwischen 19:30 Uhr und 19:40 Uhr, im Bereich des Parkplatzes eines Fitnesscenters in der Goslarer "Wachtelpforte" zu. Ein 21-jähriger Goslarer stieß beim Einparken mit seinem PKW gegen den ordnungsgemäß geparkten PKW des unbekannten Geschädigten. Der Verursacher begab sich daraufhin in das Fitnessstudio, um den Unfallgegner ausrufen zu lassen, jedoch ohne Erfolg. Als er zu seinem PKW zurückkehrte hatte sich der Geschädigte, vermutlich ohne den Schaden zu bemerken, bereits entfernt. In der Aufregung vergaß der Verursacher sich ein Kennzeichen zu notieren. Es wird daher darum gebeten, dass sich Zeugen, oder sogar der Geschädigte selbst, mit der Polizeiinspektion Goslar (05321-339-0) in Verbindung setzt.

Sachbeschädigung an PKW

In der Zeit vom 15.10.2025 (ca. 15:30 Uhr) bis zum 18.10.2025 (ca. 10:45 Uhr) wurde im Bereich der Straße Kattenberg in Goslar ein dort ordnungsgemäß geparkter PKW insgesamt zwei Mal beschädigt. Durch die beiden Taten entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500EUR. Zeugen, die möglicherweise sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Goslar in Verbindung zu setzen. (05321-339-0)

