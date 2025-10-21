Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 21.10.2025

Bild-Infos

Download

Goslar (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache brach am Montagmorgen im Stadtteil Oker ein Feuer an einer Gartenlaube aus.

Gegen 5.20 Uhr wurde ein Feuer an einem Gartenhaus in der Waldstraße gemeldet, das durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr eingedämmt werden konnte. Der entstandene Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden.

Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren zur Entstehung des Feuers eingeleitet.

Hinweise oder Beobachtungen, die mit diesem Brand in Verbindung stehen könnten, nimmt die Polizei Goslar unter (05321) 3390 entgegen.

+++

Gleich zweimal auffällig wurde der Fahrer eines E-Scooters am Montag in der Goslarer Innenstadt.

Zunächst wurde der 54-jährige Goslarer gegen 10.50 Uhr in der Kornstraße kontrolliert und dabei festgestellt, dass sein Elektrokleinstfahrzeug nicht versichert war. Zudem stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt wurde.

Das hielt den Mann allerdings nicht davon ab, gegen 14.30 Uhr erneut in selber Art und Weise straffällig zu werden. Es folgte eine weitere Blutprobenentnahme und die Einleitung von Ermittlungsverfahren wegen Straftaten gegen das Pflichtversicherungsgesetz und wegen des Fahrens unter Einfluss berauschender Mittel.

+++

Am Montagabend kam es auf der Bundesstraße 241 im Bereich Kreuzeck zu einem Verkehrsunfall.

Gegen 20 Uhr verlor ein 19-jähriger Langelsheimer in einer langgezogenen Rechtskurve auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen BMW, rutschte von der Straße und kollidierte zunächst mit einem Leitpfosten, bevor er 50 Meter weiter im Flurbereich zum Stehen kam.

Der Fahrer und seine 18-jährige Beifahrerin blieben unverletzt, am Pkw entstand Totalschaden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell