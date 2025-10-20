Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall in Liebenburg

Goslar (ots)

Am Montag, 13. Oktober, gegen 7.20 Uhr, befuhr eine 43-jährige Frau aus dem Landkreis Nordharz mit ihrem Hyundai Tucson die Poststraße in Liebenburg. Kurz vor dem Abzweig zur Lindenstraße kam ihr ein Trecker mit einem angehängten Ackergerät entgegen und schrammte an der Fahrerseite des Pkw entlang, wobei erheblicher Sachschaden entstand.

Der Trecker setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen.

Die Polizei Liebenburg sucht nun Zeugen des Unfalls und erbittet Hinweise unter der Rufnummer (05346) 946800.

