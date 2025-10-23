PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 23.10.2025

Goslar (ots)

Nach zwei Unfallfluchten bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Zwischen Dienstag und Mittwoch beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen auf einem Parkplatz in der Marktstraße abgestellten Audi Q3. An der rechten Fahrzeugfront entstand dadurch ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Eine weitere Verkehrsunfallflucht ereignete in der Zeit von Montag auf Mittwoch.

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug stieß vermutlich beim Vorbeifahren gegen einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten Audi A3. Dieser wurde an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Hier entstand ein Sachschaden von 1.000 Euro.

In beiden Fällen entfernten sich die Verursacher von der Örtlichkeit, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Hinweise oder Beobachtungen, insbesondere zu den verursachenden Fahrzeugen, nimmt die Polizei Goslar unter der Rufnummer (05321) 3390 entgegen.

+++

Am frühen Donnerstagmorgen wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Fahrzeugbrand alarmiert.

Aus bislang unbekannter Ursache geriet gegen 02.00 Uhr ein am Fahrbahnrand in den Sieben Linden abgestellter Toyota in Brand. Durch die Feuerwehr Goslar konnte das Fahrzeug zeitnah gelöscht werden. Personen wurden dabei nicht verletzt. Der dabei entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich.

Der Pkw wurde durch die Polizei beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren zur Entstehung des Brandes eingeleitet.

