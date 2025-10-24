PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 24.10.2025

Goslar (ots)

Am Donnerstag kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in Lengde.

Bislang unbekannte Täter gelangten zwischen 12.00 Uhr und 21.30 Uhr gewaltsam in ein Haus ein und durchwühlten mehrere Räume nach Diebesgut. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Dabei entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Personen, die Hinweise auf verdächtige Fahrzeug- oder Personenbewegungen im Bereich Lengde geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Goslar unter der Amtsnummer (05321) -3390 zu melden.

+++

Am Donnerstagmittag ereignete sich auf der B241 ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden.

Gegen 12.20 Uhr befuhr eine 64-jährige Frau mit ihrem Opel Mokka die B241 in Fahrtrichtung Clausthal-Zellerfeld. Dabei verlor sie oberhalb der Bärentalkurve aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihren Pkw und stieß auf der Gegenfahrbahn mit einem entgegenkommenden Toyota Prius zusammen, der mit einem 64-jährigen Mann aus Wernigerode und einer 24-jährigen Frau aus Clausthal-Zellerfeld besetzt war.

Im Zuge des Zusammenstoßes wurden alle Personen verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung dem Krankhaus zugeführt.

Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste die B241 kurzzeitig gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Alle Meldungen Alle
  • 23.10.2025 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 23.10.2025

    Goslar (ots) - Nach zwei Unfallfluchten bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Zwischen Dienstag und Mittwoch beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen auf einem Parkplatz in der Marktstraße abgestellten Audi Q3. An der rechten Fahrzeugfront entstand dadurch ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Eine weitere Verkehrsunfallflucht ereignete in der Zeit von ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 22.10.2025

    Goslar (ots) - Die Polizei registrierte am Dienstag zwei Verkehrsteilnehmer, die ihre Fahrzeuge trotz des Konsums von Betäubungsmitteln führten. Gegen 15.45 Uhr war ein 19-jähriger Langelsheimer mit seinem E-Scooter in der Klubgartenstraße in Goslar unterwegs. Bei der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass dieser unter BTM-Einfluss stand. Ein 39-jähriger ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 22.10.2025

    Goslar (ots) - Alleinbeteiligter Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer Am Dienstag, den 21.10.2025, gegen 16:45 Uhr, befuhr ein 53-jähriger Kradfahrer aus Langelsheim die Seesener Straße in Bornhausen aus Richtung Rhüden kommend in Richtung Seesen. In einer Linkskurve zwischen den Einmündungen der K53 nach Mechtshausen und der Straße Am Mühlengraben, stürzte der 53-Jährige vermutlich auf Grund von nicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren