POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 24.10.2025

Am Donnerstag kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in Lengde.

Bislang unbekannte Täter gelangten zwischen 12.00 Uhr und 21.30 Uhr gewaltsam in ein Haus ein und durchwühlten mehrere Räume nach Diebesgut. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Dabei entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Personen, die Hinweise auf verdächtige Fahrzeug- oder Personenbewegungen im Bereich Lengde geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Goslar unter der Amtsnummer (05321) -3390 zu melden.

Am Donnerstagmittag ereignete sich auf der B241 ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden.

Gegen 12.20 Uhr befuhr eine 64-jährige Frau mit ihrem Opel Mokka die B241 in Fahrtrichtung Clausthal-Zellerfeld. Dabei verlor sie oberhalb der Bärentalkurve aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihren Pkw und stieß auf der Gegenfahrbahn mit einem entgegenkommenden Toyota Prius zusammen, der mit einem 64-jährigen Mann aus Wernigerode und einer 24-jährigen Frau aus Clausthal-Zellerfeld besetzt war.

Im Zuge des Zusammenstoßes wurden alle Personen verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung dem Krankhaus zugeführt.

Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste die B241 kurzzeitig gesperrt werden.

