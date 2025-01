Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigungen an mehreren Fahrzeugen

Birkenfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter hatten in der Nacht vom Dienstag, den 07.01.25 auf Mittwoch, den 08.01.25, an insgesamt drei Fahrzeugen aus einzelnen Reifen die Luft abgelassen. An einem Fahrzeug wurde zudem der Fahrzeuglack stark beschädigt. Die Fahrzeuge waren zur Tatzeit im Pfalzgrafenweg und im Drosselweg in Birkenfeld geparkt. Zeugen, die Angaben zu den Sachbeschädigungen an den Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich mit der im Pressekontakt aufgeführten Dienststelle in Verbindung zu setzen.

