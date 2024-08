Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Wie man mit einem verpassten Bus den Einzug ins Gefängnis folgen lässt

Dresden (ots)

Am gestrigen Abend (22. August 2024), gegen 18:30 Uhr, wurde eine Streife der Bundespolizei am Hauptbahnhof Dresden von einer männlichen Person angesprochen. Der Mann gab an, dass mehrere Vollstreckungshaftbefehle aus Frankfurt am Main gegen ihn vorliegen und er auf dem Weg dorthin sei, jedoch seinen Bus verpasst habe.

Eine fahndungsmäßige Überprüfung bestätigte die Aussage des 27-jährigen Deutschen, gegen den zwei Vollstreckungshaftbefehle der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main vorlagen. Diese betreffen die Delikte Trunkenheit im Verkehr und Betrug. Der Mann sollte eine Geldstrafe in Höhe von 5.200 Euro bezahlen, was er jedoch bisher nicht getan hat. Auch jetzt war er nicht in der Lage zu zahlen und muss daher eine Ersatzfreiheitsstrafe von 200 Tagen im Gefängnis verbüßen.

