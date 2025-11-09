PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis

Lippe (ots)

Am 07.11.2025 führte ein alkoholisierter 58-jähriger Fahrzeugführer in der Hoffmannstraße in Bad Salzuflen ein Kraftfahrzeug obwohl er unter anderem aufgrund Alkoholgenusses nicht in der Lage war ein entsprechendes Fahrzeug zu führen. Ermittlungen der eingesetzten Beamten vor Ort ergaben, dass der Fahrzeugführer darüber hinaus nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde ihm sein Fahrzeug ebenfalls zur Vorbereitung der Einziehung eingezogen, so dass neben dem ohnehin nicht vorhandenen Führerschein nun auch kein Fahrzeug mehr vorhanden ist, was zur Begehung der Straftaten erforderlich wäre.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Lippe
