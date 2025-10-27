Polizei Homberg

POL-HR: Kleinkraftrad in Mühlhausen entwendet: Spaziergänger entdeckt es zerlegt und beschädigt auf Feldweg

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 27.10.2025:

Homberg/Efze

Tatzeit: Samstag, 25.10.2025, 12:00 Uhr bis Sonntag, 26.10.2025, 09:30 Uhr

Zwischen Samstag, 12:00 Uhr und Sonntag, 09:30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein Kleinkraftrad aus einem Vorgarten in Mühlhausen, einem Ortsteil von Homberg. Sie brachten es zu einem nahegelegenen Feldweg, beschädigten es und entwendeten mehrere Fahrzeugteile.

Nach bisherigen Erkenntnissen stahlen die Täter das blaue Kleinkraftrad der Marke "JINAN QINGQI" vom Grundstück des Eigentümers in der Straße "Am Rasen". Ein Spaziergänger fand das beschädigte Fahrzeug später in einem Feldweg in der Nähe. Die Täter hatten unter anderem die Batterie, einen Scheinwerfer und das grüne Versicherungskennzeichen "269YAI" abmontiert.

Ein Zeuge meldete sich bei der Polizei und teilte mit, dass er Samstagabend an der Fundstelle zwei männliche Personen beobachtet habe. Eine der Personen beschrieb er wie folgt: 16-20 Jahre alt, trug eine schwarze Mütze und eine karierte Jacke.

Die Polizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben oder Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell