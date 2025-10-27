PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Homberg

POL-HR: Kleinkraftrad in Mühlhausen entwendet: Spaziergänger entdeckt es zerlegt und beschädigt auf Feldweg

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 27.10.2025:

Homberg/Efze

Tatzeit: Samstag, 25.10.2025, 12:00 Uhr bis Sonntag, 26.10.2025, 09:30 Uhr

Zwischen Samstag, 12:00 Uhr und Sonntag, 09:30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein Kleinkraftrad aus einem Vorgarten in Mühlhausen, einem Ortsteil von Homberg. Sie brachten es zu einem nahegelegenen Feldweg, beschädigten es und entwendeten mehrere Fahrzeugteile.

Nach bisherigen Erkenntnissen stahlen die Täter das blaue Kleinkraftrad der Marke "JINAN QINGQI" vom Grundstück des Eigentümers in der Straße "Am Rasen". Ein Spaziergänger fand das beschädigte Fahrzeug später in einem Feldweg in der Nähe. Die Täter hatten unter anderem die Batterie, einen Scheinwerfer und das grüne Versicherungskennzeichen "269YAI" abmontiert.

Ein Zeuge meldete sich bei der Polizei und teilte mit, dass er Samstagabend an der Fundstelle zwei männliche Personen beobachtet habe. Eine der Personen beschrieb er wie folgt: 16-20 Jahre alt, trug eine schwarze Mütze und eine karierte Jacke.

Die Polizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben oder Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Alle Meldungen Alle
  • 27.10.2025 – 08:49

    POL-HR: Einbruch in Wohnhaus in Melsungen: Schmuckstücke entwendet

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 27.10.2025: Melsungen Tatzeit: Freitag, 24.10.2025, 17:00 Uhr bis 20:30 Uhr Unbekannte Täter sind am Freitagabend, 24.10.2025, in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 20:30 Uhr, in ein Wohnhaus in der Thüringer Straße in Melsungen eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter über ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 08:45

    POL-HR: Fahrzeuge in Waltersbrück aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 27.10.2025: Tatzeit: Samstag, 25.10.2025, 19:30 Uhr bis Sonntag, 26.10.2025, 02:00 Uhr In der Nacht von Samstag auf Sonntag, zwischen 19:30 Uhr und 02:00 Uhr, haben bislang unbekannte Täter in der Lindenstraße, auf dem Parkplatz der Sportanlage in Waltersbrück, zwei geparkte Fahrzeuge ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 09:19

    POL-HR: Unbekannte entwenden Bargeld und Angelzubehör aus zwei Pkw - Polizei sucht Zeugen

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 23.10.2025: Borken/Hessen Tatzeit: Dienstag, 21.10.2025, 20:15 Uhr bis Mittwoch, 23.10.2025, 05:00 Uhr In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, zwischen 20:15 Uhr und 05:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter Bargeld und Angelzubehör aus zwei Pkw in der Straße "Pfingstweide" in Arnsbach, einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren