Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Orsingen-Nenzingen, Lkr. Konstanz) Unbekannte brechen in Rezeption eines Campingplatzes ein (10.07.2025)

Orsingen-Nenzingen (ots)

In der Nacht auf Donnerstag sind unbekannte Täter in die Rezeption eines Campingplatzes "Am alten Sportplatz" eingebrochen. Gegen 3 Uhr hörte ein Bewohner des Gebäudes Geräusche aus dem Erdgeschoss und verständigte daraufhin die Polizei. Beim Eintreffen der Streifen befand sich niemand mehr in den Räumlichkeiten der Rezeption, zu denen sich die Täter zuvor offensichtlich gewaltsam Zutritt verschafften. Wie hoch der durch sie verursachte Schaden ist, ist noch nicht bekannt.

Zeugen, die in der vergangenen Nacht, gegen 3 Uhr, Verdächtiges im Bereich des Campingplatzes bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 07771 9391-0 beim Revier Stockach zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell