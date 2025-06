POL-PDNR: Diebstahl von Ventilator auf Kirmes

Altenkirchen (WW) (ots) - Am Freitagabend randalierte ein 30-jähriger, stark alkoholisierter Mann während des Stadtfestes, der "toskanischen Nacht" in der Fußgängerzone in Altenkirchen. Der polizeibekannte Mann belästigte zunächst drei Frauen in einer Shisha-Bar. Nach Rauswurf dort begann er Bekleidungsständer eines anliegenden Bekleidungsgeschäftes umzuwerfen, schrie herum, warf anschließend mit Stühlen um sich ...

