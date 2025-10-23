Polizei Homberg

POL-HR: Unbekannte entwenden Bargeld und Angelzubehör aus zwei Pkw - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 23.10.2025:

Borken/Hessen

Tatzeit: Dienstag, 21.10.2025, 20:15 Uhr bis Mittwoch, 23.10.2025, 05:00 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, zwischen 20:15 Uhr und 05:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter Bargeld und Angelzubehör aus zwei Pkw in der Straße "Pfingstweide" in Arnsbach, einem Stadtteil von Borken.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Fahrzeugbesitzer seinen blauen VW Caddy und seinen blauen BMW 320d unverschlossen in der Pfingstweide abgestellt. Die unbekannten Täter näherten sich den Fahrzeugen, öffneten sie und entwendeten das darin befindliche Bargeld sowie Angelzubehör. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen Betrag im unteren dreistelligen Bereich geschätzt.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang erneut, Fahrzeuge stets ordnungsgemäß zu verschließen und keine Wertsachen sichtbar im Fahrzeug zurückzulassen.

Zeugen, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Pfingstweide beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 bei der Polizei Homberg zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell