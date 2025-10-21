PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Homberg

POL-HR: Pkw-Diebstahl in Melsungen - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 21.10.2025:

Melsungen

Tatzeit: Sonntag, 28.09.2025, 10:00 Uhr bis Freitag, 17.10.2025, 10:00 Uhr

Bislang unbekannte Täter entwendeten einen Pkw der Marke Ford von einem Parkplatz in der Nürnberger Straße.

Der Eigentümer hatte den braunen Ford C-Max (Kombi) am 28.09.2025, gegen 10:00 Uhr, auf dem Parkplatz gegenüber dem Fitnessstudio, unterhalb des Bahnhofs, abgestellt. Als er den Wagen am Freitag, 17.10.2025, gegen 10:00 Uhr, wieder abholen wollte, stellte er feste, dass das Fahrzeug nicht mehr dort stand. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren an dem Pkw die amtlichen Kennzeichen HR-MY 46 angebracht.

Der Wert des Fahrzeugs wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Die Polizei in Melsungen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben oder das Fahrzeug gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 05661-70890 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

