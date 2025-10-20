PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Gewerbeobjekt

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 20.10.2025:

Schwalmstadt

Tatzeit: Mittwoch, 15.10.2025, 18:00 Uhr - Freitag, 17.10.2025, 15:30 Uhr

Zwischen Mittwochabend und Freitagnachmittag vergangener Woche drangen Unbekannte in ein Gewerbeobjekt im Schützenwald in Schwalmstadt ein und entwendeten diverse Werkzeuge sowie Baumaterialien.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand näherten sich die Täter dem Objekt unerkannt. Anschließend öffneten sie den dortigen Bauzaun, der das Gelände der ehemaligen Nachsorgeklinik umschließt. Am Eingang flexten sie das Schloss einer Zugangstür auf, um in die Räumlichkeiten des Gebäudes zu gelangen. Im Inneren hebelten sie eine Kellertür gewaltsam auf und entnahmen dort gelagerte Arbeitsmaterialien. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden anderem mehrere Werkzeuge, Kabel, Kabeltrommeln und Wasserzähler entwendet. Mit der Beute entfernten sich die Einbrecher in unbekannte Richtung. Bei dem Einbruch entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 250 Euro.

Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Telefon 05681/774-0.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 140
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Alle Meldungen Alle
  • 17.10.2025 – 14:23

    POL-HR: Trunkenheitsfahrt mit Folgen - Zeugin alarmiert Polizei rechtzeitig

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 17.10.2025: Gudensberg Tatzeit: Freitag, 17.10.2025, 05:50 Uhr In den frühen Morgenstunden des Freitags, gegen 05:50 Uhr, meldete eine aufmerksame Zeugin der Polizei in Fritzlar einen auffälligen Autofahrer auf der Landesstraße 3220 zwischen Maden und Niedervorschütz. Der Mann fuhr in ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 07:16

    POL-HR: Festnahme in Niedenstein: Einbrecher verstecken sich in Wohnung des Hinweisgebers

    Homberg (ots) - Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 17.10.2025: Niedenstein In der Nacht zu Freitag, 10.10.2025, kam es in der Chattenstraße in Niedenstein zu einem ungewöhnlichen Polizeieinsatz, der dank eines aufmerksamen Bewohners schnell zum Erfolg führte. Gegen 01:15 Uhr meldete ein Bewohner ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren