Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Gewerbeobjekt

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 20.10.2025:

Schwalmstadt

Tatzeit: Mittwoch, 15.10.2025, 18:00 Uhr - Freitag, 17.10.2025, 15:30 Uhr

Zwischen Mittwochabend und Freitagnachmittag vergangener Woche drangen Unbekannte in ein Gewerbeobjekt im Schützenwald in Schwalmstadt ein und entwendeten diverse Werkzeuge sowie Baumaterialien.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand näherten sich die Täter dem Objekt unerkannt. Anschließend öffneten sie den dortigen Bauzaun, der das Gelände der ehemaligen Nachsorgeklinik umschließt. Am Eingang flexten sie das Schloss einer Zugangstür auf, um in die Räumlichkeiten des Gebäudes zu gelangen. Im Inneren hebelten sie eine Kellertür gewaltsam auf und entnahmen dort gelagerte Arbeitsmaterialien. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden anderem mehrere Werkzeuge, Kabel, Kabeltrommeln und Wasserzähler entwendet. Mit der Beute entfernten sich die Einbrecher in unbekannte Richtung. Bei dem Einbruch entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 250 Euro.

Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Telefon 05681/774-0.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell