Polizei Homberg

POL-HR: Verfassungswidrige Schmierereien an Hütte im Wald in Niedenstein - Polizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 17.10.2025:

Niedenstein

Unbekannte Täter haben eine Hütte am Goddelbusch in Niedenstein mit verfassungswidrigen Symbolen und Schriftzügen beschmiert.

Am Mittwoch, 15.10.2025, wurde der Polizei in Fritzlar mitgeteilt, dass an dem Jagdhaus, das sich in einem Waldstück in der Nähe des Hallenbades befindet, mittels schwarzer Sprühfarbe ein seitenverkehrtes Hakenkreuz in einer Größe von rund 30 x 40 Zentimetern sowie mehrere Schriftzüge mit politischem Bezug angebracht wurden.

Der genaue Tatzeitpunkt ist nach derzeitigem Ermittlungsstand noch nicht näher eingrenzbar. Der entstandene Sachschaden konnte bislang nicht beziffert werden.

Die Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen sowie gemeinschädlicher Sachbeschädigung aufgenommen.

Das Anbringen solcher Symbole stellt nicht nur eine strafbare Handlung dar, sondern verursacht auch regelmäßig erheblichen Sachschaden.

Zeugen, die in dem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise auf die Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0561-910-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

