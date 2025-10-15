Polizei Homberg

POL-HR: Zwei Einbruchsversuche in Edermünde - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 15.10.2025:

Edermünde

Tatzeit: Montag, 13.10.2025, 17:30 Uhr bis Dienstag, 14.10.2025, 08:30 Uhr

Unbekannte Täter versuchten gleich zwei Mal zwischen Montagabend, 17:30 Uhr und Dienstagmorgen, 08:30 Uhr, in Edermünde einzubrechen. Sowohl ein Lebensmittelmarkt in der Straße "Zur Mühle" in Grifte als auch das Rathaus in der Brückenhofstraße waren Ziel der Einbrecher - in beiden Fällen jedoch ohne Erfolg.

In der Zeit zwischen 22:00 Uhr und 05:15 Uhr versuchten die Täter, eine Seitentür des Lebensmittelmarktes aufzuhebeln. Ihr Vorhaben scheiterte, woraufhin sie unverrichteter Dinge flüchteten.

Am Rathaus versuchten die Unbekannten im genannten Zeitraum ebenfalls ein Fenster im Erdgeschoss aufzuhebeln. Doch auch hier gelang es ihnen nicht. Anschließend flüchteten sie vom Tatort.

An beiden Objekten entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

Ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen, ist derzeit unklar und bedarf weiterer Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Homberg ermittelt und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05681-774-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK´in, Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell