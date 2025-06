Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbruch, Einbruchsversuch, Unfall und Fahrraddiebstähle

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Sontheim: Einbruch in Rohbau - Zeugen gesucht

Unbekannte brachen am Wochenende in einen Rohbau in Heilbronn-Sontheim ein. Zwischen 19 Uhr am Samstagabend und 7 Uhr am Montagmorgen verschafften sich die Einbrecher Zugang zu dem unfertigen Gebäude in der Kreuzäckerstraße. Der oder die Eindringlinge begaben sich ins zweite Obergeschoss des Rohbaus, zerstörten eine Rigipswand und stahlen Werkzeuge im Wert von über 1.000 Euro. Der entstandene Sachschaden wird auf einen dreistelligen Eurobetrag geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Heilbronn: Hoher Schaden bei Wendemanöver

Schäden in Höhe von rund 25.000 Euro entstanden am Montagmorgen bei einem Unfall in Heilbronn. Der 51-Jahre alte Fahrer eines Sattelzugs wollte sein Gefährt gegen 7:40 Uhr in der Hafenstraße wenden und setzte dazu den Blinker. Vermutlich übersah der Mann daraufhin den von hinten herannahenden Lkw eines 37-Jährigen und startete sein Wendemanöver. Der 37-Jährige bemerkte seinerseits wohl den betätigten Blinker nicht, weshalb er an dem Sattelzug vorbeifahren wollte. Die Fahrzeuge kollidierten miteinander, wodurch beide Fahrzeuge schwer beschädigt wurden. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Heilbronn-Böckingen: Hochwertige Pedelecs gestohlen

In den vergangenen Tagen stahlen Unbekannte in Böckingen zwei hochwertige Pedelecs. In der Wilhelm-Leuschner-Straße wurde in der Zeit zwischen 7 Uhr am Samstagmorgen und 10 Uhr am Montagvormittag ein Fahrrad der Marke Cube gestohlen. Das Rad des Modells "Reaction Hybrid Race" war an einem Metallgeländer auf Höhe der Hausnummer 34 mit mehreren Fahrradschlössern gesichert. Im Tatzeitraum durchtrennte eine unbekannte Person die Schlösser und nahm sowohl die Schlösser als auch das Pedelec an sich. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro. Am Montag wurde ein weiteres teures Fahrrad in der Böckinger Eisenbahnstraße gestohlen. Das Pedelec, der Marke Bulls, wurde gegen 16:30 Uhr an einer Laterne auf Höhe der Hausnummer 1 angeschlossen. Gegen 19:30 Uhr bemerkte der Besitzer das Fehlen seines fahrbaren Untersatzes. Das Fahrrad hatte einen Wert in Höhe von rund 5.000 Euro. Zeugen, die an einem der beiden Tatorte verdächtige Beobachtungen machen konnten, oder Hinweise auf den Verbleib der Fahrräder geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204040, beim Polizeirevier Böckingen zu melden.

Bad Rappenau: Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht

In der Nacht von Montag auf Dienstag versuchten Unbekannte in ein Wohnhaus in Bad Rappenau einzubrechen, nun sucht die Polizei nach Zeugen. Zwischen 20:30 Uhr am Montagabend und 6:30 Uhr am folgenden Morgen versuchten der oder die Einbrecher in das Gebäude in der Erlenstraße einzudringen. Die Täter versuchten zunächst über eine Zugangstür im Garten das Einfamilienhaus zu betreten, scheiterten aber wohl beim Versuch diese gewaltsam zu öffnen. Auch die Bemühungen über einen Balkon in das Haus zu gelangen, waren nicht von Erfolg gekrönt. Die Unbekannten verließen das Grundstück unerkannt, hinterließen aber einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen, die in der Nacht auf Dienstag rund um die Erlenstraße verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07264 95900 beim Polizeiposten Bad Rappenau zu melden.

