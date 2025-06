Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Zeugenaufruf nach Unfallflucht, Pkw kommt von Fahrbahn ab-Fahrerin schwer verletzt, Exhibitionist belästigt Fahrradfahrerin, Unfall auf der Autobahn 81-Fahrerin schwer verletzt

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Mosbach-Neckarelz: BMW-Fahrer entfernt sich nach Unfall - Zeugen gesucht

In der Nacht von Freitag auf Samstag verursachte ein bislang unbekannter BMW-Fahrer Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro bei einem Unfall in Mosbach-Neckarelz. Ein 47-Jähriger befuhr mit seinem Mercedes-Benz gegen 00.30 Uhr zunächst die Industriestraße, wo er von dem BMW-Fahrer überholt wurde. Hiernach befuhren beide die Zwingenburgstraße in Richtung des dortigen Kreisverkehrs. Im Bereich der Einmündung der Minneburgstraße bog ein bislang unbekannter Pkw nach links in die Zwingenburgstraße ein. Der BMW-Fahrer reduzierte daraufhin seine Geschwindigkeit. Der Fahrer des Mercedes beabsichtigte ebenfalls, nach links in die Minneburgstraße einzubiegen. Kurzzeitig befand er sich mit dem BMW auf gleicher Höhe. Der BMW-Fahrer setzte fortan zum Überholen des zuvor eingebogenen Pkws an und kollidierte hierbei mit der rechten Fahrzeugseite des Mercedes-Benz. Es entstand Sachschaden an der Frontstoßstange, dem Kotflügel und der vorderen rechten Felge. Im Anschluss setzte der BMW-Fahrer seine Fahrt fort und entfernte sich von der Unfallstelle. Bei dem BMW soll es sich um ein Modell einer älteren Baureihe in dunkler Farbgebung gehandelt haben, möglicherweise ein Cabrio. Der Wagen mit Mosbacher Kennzeichen sei mit zwei jungen, männlichen Personen besetzt gewesen. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Insbesondere der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer, welcher von der Minneburgstraße in die Zwingenburgstraße einbog, wird gebeten sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

Bundesstraße 27/Buchen: Mit Pkw Böschung hinabgefahren - Fahrerin schwer verletzt

Am Samstagabend befuhr eine Pkw-Fahrerin die B27 von Buchen in Richtung Mosbach und kam kurz nach der Abzweigung nach Langenelz aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend fuhr sie eine Böschung hinab und kam etwa 20 Meter neben der Bundesstraße 27 (B27) zum Stehen. Die 62-jährige Fahrerin verletzte sich durch den Unfall schwer und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Der VW musste anschließend abgeschleppt werden. Die B27 war für etwa eine halbe Stunde gesperrt.

Haßmersheim: Mann manipuliert an Glied - Frau belästigt

Obszöne Szenen ereigneten sich am vergangenen Freitagabend in Haßmersheim. Als eine 57-Jährige mir ihrem Fahrrad, gegen 21.15 Uhr, die Mittlere Straße in Richtung Neckar befuhr, stand ein Mann auf Höhe der Hausnummer 20 am Straßenrand. Dieser manipulierte mit heruntergelassener Hose an seinem entblößten Glied und schaute der Radfahrerin dabei in die Augen. Der Unbekannte entfernte sich anschließend in Richtung Marktstraße. Die Fahndung nach ihm verlief ohne Erfolg. Der Tatverdächtige wurde wie folgt beschrieben: Circa 1,85 m groß, dunkle schwarze Haare, dunkler (leichter) Oberlippenbart, bekleidet mit einem dunklen T-Shirt und einer dunkelgrauen Jogginghose. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls sowie eventuell weiteren Geschädigten. Hinweise zur Tat oder dem Täter werden vom Polizeirevier Mosbach, unter der Telefonnummer 06261 8090, entgegengenommen.

Ravenstein/Autobahn 81: Frau kommt mit Pkw von Fahrbahn ab und verletzt sich schwer

Sachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro und schwere Verletzungen sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls welcher sich am Sonntagnachmittag, gegen 17.10 Uhr, auf der Autobahn 81 ereignet hat. Eine 20-jährige Volvofahrerin verlor zwischen der Anschlussstelle Möckmühl und der Anschlussstelle Osterburken, vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug. In der Folge kollidierte sie zunächst mit der rechten und anschließend mit der Mittelschutzplanke. Der Pkw kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Aufgrund der schweren Verletzungen wurde die Fahrerin in eine Klinik verbracht. Die Fahrbahn wurde für die Zeit der Unfallaufnahme teilweise vollgesperrt.

