POL-HR: Diebe entwenden Stromkabel und Verkehrsschilder in Niedervorschütz - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 14.10.2025:

Felsberg

Tatzeit: Freitag, 10.10.2025, 15:00 Uhr bis Montag, 13.10.2025, 10:00 Uhr

Zwischen Freitag, 10.10.2025, 15:00 Uhr und Montag, 13.10.2025, 10:00 Uhr, haben bislang unbekannte Täter in Niedervorschütz einen Stromkasten an der Bundesstraße 254 in Richtung Deute aufgebrochen. Sie entwendeten rund 110 Meter Starkstromkabel sowie zwei Verkehrsschilder.

Die Polizeibeamten stellten nach ihrer Alarmierung vor Ort fest, dass der Stromkasten gewaltsam geöffnet und die darin verlaufenden Kabel durchtrennt worden waren. Anschließend hatten die Täter die Leitungen, die entlang der Fahrbahn im Erdreich verlegt waren, ausgegraben und mitgenommen. Ebenfalls verschwunden sind zwei gelbe Wegweisungsschilder für Fahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 Tonnen (Zeichen 422-20 und 422-30), die entlang der B254 aufgestellt waren.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich.

Die Polizei in Melsungen ermittelt und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05661-7089-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

