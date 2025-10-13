PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Homberg

POL-HR: Mehrere Brände in Schwalmstadt - Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 13.10.2025:

Schwalmstadt

Tatzeit: Samstag, 11.10.2025, 04:20 Uhr bis 06:30 Uhr

In der Nacht zum Samstag, dem 11.10.2025, wurden Polizei und Feuerwehr gleich mehrfach zu Brandeinsätzen im Stadtteil Treysa alarmiert. Innerhalb weniger Stunden brannten an verschiedenen Orten Müllsäcke, Mülltonnen und ein Sonnenschirm. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer und bittet um Hinweise.

Die erste Meldung ging gegen 04:20 Uhr bei der Leitstelle Schwalm-Eder ein. In der Bahnhofstraße brannten auf einem Gehweg mehrere Müllsäcke, die sich neben Abfalltonnen befunden haben. Durch die Hitze wurden Pflastersteine auf einer Fläche von etwa 2 Quadratmetern beschädigt.

Nur rund 25 Minuten später, gegen 04:45 Uhr, brannten im Töpferweg mehrere Mülltonnen in einem dortigen Mülltonnenunterstand.

Kurz darauf, um 05:00 Uhr, wurde in der Bahnhofstraße ein großer Sonnenschirm vor einer Gaststätte angezündet.

Gegen 06:20 Uhr kam es in der gleichen Straße zu einem weiteren Feuer: Eine Altpapiertonne vor einem Imbiss stand in Flammen.

Darüber hinaus wurde in der gleichen Nacht die Plane eines Baugerüstes in der Steingasse in Brand gesetzt. Glücklicherweise konnte durch das zwischenliegende Gerüst ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindert werden, sodass größerer Schaden ausblieb. Der entstandene Gesamtschaden wird auf einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich geschätzt.

Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag in Schwalmstadt-Treysa verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 06691-943-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 11:24

    POL-HR: Serie von Diebstählen aus Autos in Jesberg und Gilsa - Polizei sucht Zeugen

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 13.10.2025: Neuental / Jesberg Tatzeit: Samstag, 11.10.2025, 11:00 Uhr bis Sonntag, 12.10.2025, 10:00 Uhr Eine Serie von Diebstählen aus Fahrzeugen in Jesberg und Neuental beschäftigt derzeit die Polizeistation Schwalmstadt. Zwischen Samstag, dem 11.10.2025, 11:00 Uhr und Sonntag, dem 12. Oktober, ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 14:26

    POL-HR: Dieseldiebstahl in Körle - 100 Liter Kraftstoff abgepumpt: Polizei sucht Zeugen

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 10.10.2025: Körle Tatzeit: Dienstag, 07.10.2025, 11:00 Uhr bis Freitag, 10.10.2025, 07:00 Uhr Unbekannte Täter haben zwischen Dienstag, 07.10.2025, 11:00 Uhr und Freitag, 10.10.2025, 07:00 Uhr, rund 100 Liter Dieselkraftstoff aus einem Bagger in der Empfershäuser Straße in Körle entwendet. Nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren