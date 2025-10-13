Polizei Homberg

POL-HR: Mehrere Brände in Schwalmstadt - Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 13.10.2025:

Schwalmstadt

Tatzeit: Samstag, 11.10.2025, 04:20 Uhr bis 06:30 Uhr

In der Nacht zum Samstag, dem 11.10.2025, wurden Polizei und Feuerwehr gleich mehrfach zu Brandeinsätzen im Stadtteil Treysa alarmiert. Innerhalb weniger Stunden brannten an verschiedenen Orten Müllsäcke, Mülltonnen und ein Sonnenschirm. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer und bittet um Hinweise.

Die erste Meldung ging gegen 04:20 Uhr bei der Leitstelle Schwalm-Eder ein. In der Bahnhofstraße brannten auf einem Gehweg mehrere Müllsäcke, die sich neben Abfalltonnen befunden haben. Durch die Hitze wurden Pflastersteine auf einer Fläche von etwa 2 Quadratmetern beschädigt.

Nur rund 25 Minuten später, gegen 04:45 Uhr, brannten im Töpferweg mehrere Mülltonnen in einem dortigen Mülltonnenunterstand.

Kurz darauf, um 05:00 Uhr, wurde in der Bahnhofstraße ein großer Sonnenschirm vor einer Gaststätte angezündet.

Gegen 06:20 Uhr kam es in der gleichen Straße zu einem weiteren Feuer: Eine Altpapiertonne vor einem Imbiss stand in Flammen.

Darüber hinaus wurde in der gleichen Nacht die Plane eines Baugerüstes in der Steingasse in Brand gesetzt. Glücklicherweise konnte durch das zwischenliegende Gerüst ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindert werden, sodass größerer Schaden ausblieb. Der entstandene Gesamtschaden wird auf einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich geschätzt.

Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag in Schwalmstadt-Treysa verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 06691-943-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

