Polizei Homberg

POL-HR: Dieseldiebstahl in Körle - 100 Liter Kraftstoff abgepumpt: Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 10.10.2025:

Körle

Tatzeit: Dienstag, 07.10.2025, 11:00 Uhr bis Freitag, 10.10.2025, 07:00 Uhr

Unbekannte Täter haben zwischen Dienstag, 07.10.2025, 11:00 Uhr und Freitag, 10.10.2025, 07:00 Uhr, rund 100 Liter Dieselkraftstoff aus einem Bagger in der Empfershäuser Straße in Körle entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter Zutritt zum Gelände der Sportanlage, öffneten gewaltsam den Tankdeckel des dort abgestellten Baggers und zapften den Kraftstoff ab. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Der entstandene Sach- und Stehlschaden wird auf einen Betrag im unteren dreistelligen Bereich geschätzt.

Die Polizei in Melsungen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Empfershäuser Straße unter der Telefonnummer 05661-7089-0.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

