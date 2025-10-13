Polizei Homberg

POL-HR: Serie von Diebstählen aus Autos in Jesberg und Gilsa - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 13.10.2025:

Neuental / Jesberg

Tatzeit: Samstag, 11.10.2025, 11:00 Uhr bis Sonntag, 12.10.2025, 10:00 Uhr

Eine Serie von Diebstählen aus Fahrzeugen in Jesberg und Neuental beschäftigt derzeit die Polizeistation Schwalmstadt. Zwischen Samstag, dem 11.10.2025, 11:00 Uhr und Sonntag, dem 12. Oktober, 10:00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in mehrere unverschlossene Autos ein und entwendeten dort persönliche Dokumente, Bankkarten und Bargeld.

Nach bisherigen Erkenntnissen kann davon ausgegangen werden, dass die Täter gezielt nach unverschlossenen Fahrzeugen suchten und anschließend den Innenraum durchwühlten. In der Straße "Am Silberg" in Jesberg traf es unter anderem einen grauen Subaru und einen schwarzen Mercedes. Aus beiden Fahrzeugen verschwanden Bankkarten und Ausweisdokumente.

In der Densberger Straße entwendeten sie aus einem grauen Skoda Fahrzeugpapiere und Bargeld sowie ein Schmuckstück und aus einem weiteren grauen VW ebenfalls Wertsachen.

Im Opperweg schlugen die Täter erneut zu: Aus einem grauen VW-Bus nahmen sie einen Schwarzen Rucksack mit, aus einem schwarzen BMW Kleingeld.

Anschließend verschafften sich die Täter Zugang zu einem blauen Volkswagen in der Gilsatalstraße in Gilsa, einem Ortsteil von Neuenhain und stahlen dort Dokumente.

Ob ein Tatzusammenhang zwischen den einzelnen Diebstählen besteht, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Die Polizei bittet um Hinweise:

Wer hat zwischen Samstagmittag und Sonntagmorgen in den genannten Straßen in Jesberg und Gilsa verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet?

Hinweise nimmt die Polizeistation Schwalmstadt unter der Telefonnummer 06691-943-0 entgegen.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

