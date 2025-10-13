PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HR: Sachbeschädigung an Rotkäppchenschule in Willingshausen - Unbekannte werfen Scheibe ein

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 13.10.2025:

Willingshausen

Tatzeit: Freitag, 03.10.2025, 13:00 Uhr bis Samstag, 11.10.2025, 13:45 Uhr

Zwischen Freitag, dem 03.10.2025, 13:00 Uhr und Samstag, dem 11.10.2025, 13:45 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter die Scheibe einer Schule in Willingshausen.

Nach bisherigen Erkenntnissen begaben sich die Täter auf das Schulgelände in der Straße "Im Antrefftal" und warfen mit mehreren Steinen ein Fenster des Gebäudes ein. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Die Polizei in Schwalmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 06691-943-0 zu melden.

